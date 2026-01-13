Der positive Jahresendspurt habe den Rückgang über die restlichen Quartale aber nicht ausgleichen können. Erste Auswertungen zeigten, dass der Detailhandelsumsatz 2025 nominal um bis zu 1,3 Prozent unter dem Vorjahr liege. Während die Food-Branche um rund 2,5 Prozent zulegen konnte, sank der Non-Food-Bereich um etwa 4 Prozent.