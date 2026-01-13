Insbesondere ab Mitte Dezember sei das Weihnachtsgeschäft sehr gut gelaufen, teilte der Branchenverband Swiss Retail Federation am Dienstag mit. Zwei Drittel der befragten Mitglieder hätten dieses sogar als «überdurchschnittlich gut» eingestuft. Und auch die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr seien stark gewesen.
Der positive Jahresendspurt habe den Rückgang über die restlichen Quartale aber nicht ausgleichen können. Erste Auswertungen zeigten, dass der Detailhandelsumsatz 2025 nominal um bis zu 1,3 Prozent unter dem Vorjahr liege. Während die Food-Branche um rund 2,5 Prozent zulegen konnte, sank der Non-Food-Bereich um etwa 4 Prozent.
Eine Trendwende sei zudem nicht in Sicht, meint der Verband. Faktoren wie geopolitische Unsicherheiten, hohe Krankenkassenprämien sowie die nach wie vor als hoch empfundenen Preise im Detailhandel dürften den Konsum 2026 weiterhin bremsen.
sc/uh
(AWP)