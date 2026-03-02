Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Umsätze sanken gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 1,8 Prozent. Real - das heisst unter Berücksichtigung der Teuerung - entsprach dies einem Minus von 1,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat Dezember waren die Umsätze teuerungsbereinigt noch um 2,8 Prozent gestiegen.