Der Trend weg vom stationären Handel hin zum Online-Shopping bleibt derweil bestehen. Per Ende Dezember 2025 lag das kumulierte Wachstum beim Einkauf im Internet im letzten Jahr laut NielsenIQ bei rund 10 Prozent. Der Umsatz in den Läden dürfte daher auch 2025 erneut gesunken sein.