Real, d.h. unter Berücksichtigung der Teuerung, entspricht dies einem Rückgang von 0,2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat Juli waren die Umsätze noch um 0,2 Prozent gestiegen.
Im Vergleich zum Vormonat (auf saisonbereinigter Basis) sanken die Detailhandelsumsätze ebenfalls, und zwar um 0,4 Prozent auf nominaler und um 0,2 Prozent auf realer Basis.
Die Detailhandelsumsatzstatistik des BFS basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Es handelt sich um eine monatliche Erhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu ihren monatlichen Umsätzen befragt werden.
dm/uh
(AWP)