Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze nahmen im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,2 Prozent zu. Real, d.h. unter Berücksichtigung der Teuerung, entspricht dies einem Zuwachs von 0,7 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat Juni waren die Umsätze nominal um 3,4 Prozent angestiegen.