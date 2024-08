In der Heimelektronik verbuchten die Detailhändler einen Rückgang. Nach der hohen Nachfrage nach technischen Konsumgütern in den letzten drei Jahren im Zuge der Corona-Pandemie, sei eine Marktsättigung zu beobachten, so das GfK. Immerhin schnitten Warengruppen wie Haarstyling-Geräte, elektrische Zahnbürsten, Fritteusen oder Headsets und Beamer besser als im Vorjahr ab.