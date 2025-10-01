Real, d.h. unter Berücksichtigung der Teuerung, entspricht dies einem Rückgang von 0,2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat Juli waren die Umsätze nominal noch um 0,4 Prozent gestiegen, wobei die Zahl gegenüber der ersten Schätzung leicht nach oben revidert wurde.