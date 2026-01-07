Ein Patentrezept für Schweizer Detailhändler gebe es nicht, jedes Unternehmen müsse seine eigene DNA analysieren und entscheiden, wo seine Stärken liegen. «Unternehmen tun gut daran, die Entwicklungen etwa rund um Temu nicht nur als 'billigen Ramsch' abzutun und alles schlechtzureden, sowie darauf zu hoffen, dass der Ofen bald aus ist», sagte Hotz. «Die Gefahr ist da, und sie wird nicht kleiner.»