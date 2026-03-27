Die Abgabe soll für jedes im Internet bestellte und in die EU eingeführte Produkt gelten. Damit sollen die steigenden Kosten durch die wachsende Zahl kleiner Sendungen aus dem Online-Handel gedeckt werden - etwa die Sichtung und Kontrolle bei der Einfuhr. Die Höhe der Gebühr muss noch von der EU-Kommission festgelegt werden.