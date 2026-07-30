Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat weitere Bemühungen angekündigt, um die Energiekosten in Deutschland zu senken. «Energiekosten sind ein Standortfaktor. Sie sind in Deutschland zu hoch und damit nicht wettbewerbsfähig», sagte die CDU-Politikerin nach einem Besuch des Kaliwerks von K+S in Zielitz in Sachsen-Anhalt. Reiche sagte, es sei gelungen, dass auch der Bergbau wieder von der Strompreiskompensation profitiere. Das gelte aber nicht für den Untertage-Bereich. «Fakt ist aber, dass alles Energie kostet.» Sie wolle sich bei der EU-Kommission für eine entsprechende Erweiterung einsetzen.