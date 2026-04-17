Renditen von Staatsleihen fallen - Gold wird teurer

Mit dem Rückgang der Preise für Öl und Gas haben auch die Inflationserwartungen einen Dämpfer bekommen. Die Folge ist ein deutlicher Rückgang der Renditen an den Anleihemärkten. Die Rendite für Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren fiel unter die Marke von 3,0 Prozent. Sie lag am Nachmittag bei 2,96 Prozent und damit 0,07 Prozentpunkte tiefer am Vortag. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen mehr oder weniger deutlich zurück.