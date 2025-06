In Deutschland ist die Zahl der Einkommensmillionäre in der Corona-Zeit sprunghaft gestiegen. Laut endgültiger Steuerstatistik für das Jahr 2021 gab es damals rund 34.500 Steuerpflichtige, die Einkünfte von mindestens einer Million Euro erklärt haben. Das waren 5.200 Menschen oder 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Der Anstieg lässt sich zu etwa einem Drittel mit dem Anstieg der Inflation erklären, so die Bundesbehörde.