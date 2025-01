In den Vereinigten Staaten hat sich der Arbeitsmarkt Ende des vergangenen Jahres unerwartet robust gezeigt. Im Dezember verstärkte sich der Aufbau neuer Stellen deutlich, während die Arbeitslosigkeit überraschend zurückging. Die US-Wirtschaft schuf im Dezember 256.000 Stellen, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Vormonat November waren nur revidiert 212.000 Jobs entstanden. Analysten hatten einen Rückgang erwartet und waren im Schnitt nur von 165.000 neuen Jobs ausgegangen.