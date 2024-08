Zahlreiche Insolvenzen in der Innerschweiz

Am ausgeprägtesten legten die Insolvenzen im laufenden Jahr in der Innerschweiz zu. Dort kletterten sie von den Kantonen Zug (+39 Prozent), Luzern (+28 Prozent) und Schwyz (+26 Prozent) getrieben um 28 Prozent in die Höhe.