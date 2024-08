Der Verband veröffentlichte eine Studie, wonach im vergangenen Jahr so viele Menschen wie noch nie auf Campingplätzen und ausgewiesen Reisemobilstellplätzen in Deutschland übernachtet haben. Laut dem Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr (dwif) wurden 2023 insgesamt 54,5 Millionen Gästeübernachtungen auf Campingplätzen registriert, so der CIVD, vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zusätzlich hätten ausgewiesene Reisemobilstellplätze 13,5 Millionen Übernachtungen verzeichnet.