Regional bleibe der Kanton Zürich mit 818 Neugründungen Spitzenreiter, gefolgt von der Waadt mit 412 und Bern mit 383 neuen Firmen. Auf Branchenebene dominierten derweil der Bau- und Immobiliensektor mit 688 Neugründungen, der Handel mit 531 sowie die Unternehmensberatung mit 474 Eintragungen.