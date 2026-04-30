Im April wurden demnach rund 14 Prozent weniger Firmen im Handelsregister eingetragen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat resultiert dagegen ein leichtes Plus von 0,4 Prozent, wie Help am Donnerstag mitteilte.
Nach dem starken ersten Quartal spreche die Entwicklung nun für eine saisonale Abkühlung der Gründungsdynamik. Als mögliche Gründe benennt die Plattform osterbedingte Verzögerungen, weniger Arbeitstage und ein vorsichtigeres Gründungsverhalten.
Regional bleibe der Kanton Zürich mit 818 Neugründungen Spitzenreiter, gefolgt von der Waadt mit 412 und Bern mit 383 neuen Firmen. Auf Branchenebene dominierten derweil der Bau- und Immobiliensektor mit 688 Neugründungen, der Handel mit 531 sowie die Unternehmensberatung mit 474 Eintragungen.
Ein anderes Bild zeige sich derweil im Fürstentum Liechtenstein. Dort seien im April 78 neue Unternehmen gegründet worden - ein Anstieg von rund 13 Prozent gegenüber dem Vormonat.
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(AWP)