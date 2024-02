Inmitten der schwachen Konjunktur in Deutschland haben 2023 mehr Betriebe mit grösserer wirtschaftlicher Bedeutung ihr Gewerbe komplett eingestellt. 96 600 solcher Firmen gaben auf und damit 7,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Zugleich wurden 2023 rund 118 500 Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine grössere wirtschaftliche Bedeutung schliessen liessen. Das waren 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Unter dem Strich sei die Zahl der Betriebsgründungen wie in allen Jahren seit Beginn der Zeitreihe 2003 höher gewesen als die Zahl der Betriebsaufgaben, erklärten die Statistiker.

16.02.2024 09:15