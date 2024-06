US-Staatsanleihen haben am Freitag unter den überraschend robusten Arbeitsmarktdaten gelitten. Im Gegenzug zogen die Renditen deutlich an. Zehnjähriger Staatspapiere rentieren nun mit knapp 4,43 Prozent - ein Anstieg um 15 Basispunkte. Sie kommen allerdings vom tiefsten Niveau seit zwei Monaten. Marktteilnehmer sehen in den Daten ein Argument für die US-Notenbank, mit ihrer Zinswende zu warten. Die Leitzinsentscheidung der Fed wird am kommenden Donnerstag veröffentlicht./ag/ngu