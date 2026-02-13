«Linza» ist keine Waffe, kann aber als solche eingesetzt werden. Die Transportdrohne kann bis zu zwei Kilogramm schwere Lasten tragen, einschliesslich Bomben und Granaten. Im nächsten Jahr soll die Produktion ausgeweitet werden. «Nach oben gibt es keine wirklichen Begrenzungen am Ende, ausser den Kapazitäten der Firma», sagte Pistorius. Das Vorhaben sei in «Lichtgeschwindigkeit» umgesetzt worden. Selenskyj dankte der Bundesregierung für die Unterstützung. «Unsere Leute werden Wissen, Technologie und Ausbildung teilen», sagte der ukrainische Präsident.