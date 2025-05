Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Moody's und ein Anstieg der Renditen für US-Anleihen konnte die Stimmung am Markt für Festverzinsliche nur bis zum Mittagshandel belastet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,10 Prozent auf 130,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug 2,57 Prozent.