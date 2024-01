Die Arbeitgeber in Deutschland gehen auf Konfrontationskurs zur deutschen Bundesregierung. «Die Unternehmen haben das Vertrauen in die Bundesregierung verloren», sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger am Dienstagabend vor Journalisten. «Es kommt einfach nichts.» Deutschland müsse wieder funktionieren. «Das wünschen wir uns, das wollen wir. Und uns und vor allem meinen Landesverbänden reisst mittlerweile der Geduldsfaden.»

24.01.2024 08:20