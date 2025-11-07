Rücklagen aufgebraucht

Für das laufende Jahr rechnet die Bundesagentur mit einem Defizit von bis zu 5,2 Milliarden Euro. Ausgeglichen werden soll dies mit den restlichen Rücklagen der BA in Höhe von 3,2 Milliarden Euro sowie Liquiditätshilfen des Bundes von bis zu 2,2 Milliarden Euro. Da die BA die Darlehen für 2025 nicht bis zum Ende des Folgejahres zurückzahlen kann, wird sich der Schuldenstand bis Ende 2026 voraussichtlich auf bis zu 6,2 Milliarden Euro erhöhen.