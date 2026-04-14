Schuld war bei allen vor allem die schwache Entwicklung in China und zum Teil auch in den USA, während es in Europa sogar Zuwächse gab. BMW kam dabei glimpflicher davon als die Konkurrenz aus Stuttgart, Wolfsburg und Ingolstadt: Die Münchner lieferten - inklusive ihrer Töchter Mini und Rolls-Royce - weltweit 565.748 Autos aus, das sind 3,5 Prozent weniger als vor einem Jahr.