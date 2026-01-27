Die deutschen Autohersteller haben ihre Marktanteile in Europa im vergangenen Jahr mehr als verteidigt. Zusammen kamen die Konzerne VW , BMW und Mercedes auf einen Marktanteil von 39,9 Prozent, wie aus Zahlen des europäischen Herstellerverbands Acea hervorgeht. Das waren 1,2 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Vor allem VW baute seinen Marktanteil deutlich aus. Auch BMW legte zu, während Mercedes stabil blieb.