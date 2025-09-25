Die Autoindustrie ist traditionell der grösste Abnehmer für Roboter hierzulande, der Anteil an den Neuinstallationen sank aber zwischen 2021 und 2024 von 35 auf 26 Prozent. Das dürfte auch an der Krise der Branche liegen. Neben dem schleppenden Hochlauf der Elektro-Mobilität verkaufen die Konzerne deutlich weniger Autos, vor allem in China. US-Zölle belasteten zuletzt zusätzlich. Bei den Zulieferern sieht es nicht besser aus. Auch hier sind viele Werke nicht ausgelastet. Das drückt auf den Gewinn - und bedeutet oft: sparen.