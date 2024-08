Für China ist VW pessimistisch, BMW dagegen vorsichtig optimistisch. Blume sagte, es dürfte dort auch im zweiten Halbjahr schwer bleiben: «In China haben wir dieses Jahr zu kämpfen.» Im vergangenen Jahr hatte VW dort bereits die Marktführerschaft an BYD abgeben müssen. BMW-Finanzvorstand Walter Mertl sagte in München, die Senkung der Leitzinsen in China und andere Massnahmen der Regierung in Peking könnten schon im laufenden Quartal zu einer Stabilisierung führen.