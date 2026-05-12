Im vierten Quartal 2025 habe bei jedem siebten Neukredit das Darlehensvolumen den Wert der finanzierten Wohnimmobilie überstiegen. «Das sehen wir kritisch», erklärte Branson. Denn diese Kredite hätten ein erhöhtes Verlustpotenzial für Banken und könnten für Verbraucher problematisch sein, etwa wenn sie wegen Krankheit oder Jobverlust ihre Rate nicht mehr bedienen könnten. Massnahmen der Aufsicht schloss Branson nicht aus: «Die riskanten Neukredite von heute dürfen nicht die Problemkredite von morgen werden.»