Palla will Bahnkonzern neu aufstellen

Um die Probleme auf der Schiene angehen zu können, will die Bahnchefin den bundeseigenen Konzern grundlegend neu aufstellen: Mehr Verantwortung soll dabei in die Fläche verlegt werden. Regionale Manager sollen künftig darüber bestimmen, wie die Ziele des Konzerns vor Ort erreicht werden können. Die Managementstrukturen in der Berliner Zentrale will Palla dafür deutlich verschlanken. Auf der Ebene unterhalb des Konzernvorstands sollen rund die Hälfte von derzeit 43 Führungsstellen gestrichen werden. Die Neuaufstellung ist am Vortag vom Aufsichtsrat bestätigt worden.