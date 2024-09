Die Fernverkehrssparte der Bahn steckt finanziell und auch mit Blick auf den Betrieb in der Krise. Unter Peterson ist die Pünktlichkeit in den vergangenen Jahren deutlich abgesackt. Im August waren lediglich 60,6 Prozent der ICE- und IC-Züge pünktlich am Ziel. Zugausfälle werden in der Statistik nicht berücksichtigt. Die DB Fernverkehr AG schrieb im Jahr 2023 sowie im ersten Halbjahr 2024 zudem rote Zahlen.