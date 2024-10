Die Bahn begründet die oft sehr langen Bauzeiten damit, dass unter dem «rollenden Rad» gebaut werde - der Bahnbetrieb an den Bahnhöfen also weiterläuft. «Ein Hauptbahnhof oder wichtiger Knoten kann nur in Ausnahmefällen gesperrt werden», sagt eine Sprecherin. Dies sei eine besondere Herausforderung unter anderem für Logistik, Fahrgastinformation und Bausicherheit. An und in den teils unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden muss stets in einzelnen Abschnitten gebaut werden, wobei die Sicherheit nicht eingeschränkt werden darf.