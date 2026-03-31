Die Trendwende sei eine gute Nachricht für die Stabilität des Eisenbahnbetriebs, teilte die Geschäftsführerin des Wettbewerberverbands Die Güterbahnen, Neele Wesseln, mit. «Allerdings wäre es auch verfrüht, so zu tun, als könnte es eine vollständige Entwarnung geben.» Eine rechnerische 100-Prozent-Quote bei der Besetzung im Bundesschnitt könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass es regional weiterhin für den Güterverkehr und für Fahrgäste zu Engpässen kommen könne.