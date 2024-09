Die Grundzüge des Sanierungsprogramms wurden der Deutschen Presse-Agentur in Aufsichtsratskreisen bestätigt. So soll die Bahn 2027 einen Betriebsgewinn von zwei Milliarden Euro machen. Dieses Ziel wird in den Kreisen aber für nicht realistisch gehalten, unter Verweis zum Beispiel auf anhaltende Verluste bei Cargo. Weiter hiess es, das Programm sei «Alter Wein in neuen Schläuchen». Notwendig seien strukturelle Reformen bei der Bahn, hiess es mit Blick etwa auf eine Vielzahl an Führungskräften.