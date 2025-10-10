Die Bahn will erstmals seit Jahren ihre Preise für Tickets im Fernverkehr nicht erhöhen. «Das heisst, die Einstiegspreise für die Spar-und Flex-Preise und die Preise für die Bahncards werden nicht steigen», sagte ein Unternehmenssprecher. Ob sich an weiteren Preisen etwa für Platzreservierungen oder Stornierungen etwas ändert, teilte das Unternehmen zunächst nicht mit.