Die Deutsche Bahn ist finanziell schwach ins neue Jahr gestartet und will nun vor allem beim Personal sparen. «Vorbereitet werden Massnahmen zur Ausgaben- und Einstellungssteuerung mit Fokus auf die Konzernverwaltung», teilte eine Sprecherin am Samstag auf Anfrage mit. Einem Medienbericht zufolge soll der Konzernvorstand in der kommenden Woche die Massnahmen beschliessen. «Einige Geschäftsfelder sind bereits vorangegangen», hiess es.