«Gemeinsam mit unseren Baupartnern setzen wir in den nächsten Wochen alles daran, den Rückstand so gut wie möglich aufzuholen», teilte die Bahn mit. Unterdessen kommt von Kundenseite deutliche Kritik: «Ein einziges Trauerspiel, das sich nicht mit Winter im Winter erklären lässt», heisst es vom Netzwerk Europäischer Eisenbahnen, das Güterzug-Konkurrenten der Bahn vertritt. Die Planung der Streckensanierungen der Bahn müsse insgesamt auf den Prüfstand.