In einem Brief an Verkehrsminister Volker Wissing (ehemals FDP, jetzt parteilos) warnten jüngst mehrere Verkehrsverbände vor einer zu weitreichenden Änderung der neuen Regeln. «Gerade jetzt - in einer Zeit zahlreicher beginnender Planungen für Kapazitätserweiterungen auf der Schiene - sollte die Möglichkeit für die Planer, auf Bahnflächen ohne aktuelle Nutzung zuzugreifen, nicht verbaut werden, selbst wenn die zukünftige Nutzung noch nicht konkret zu belegen ist», heisst es in dem Schreiben der Allianz pro Schiene, des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen und des Verkehrsclubs Deutschland./maa/DP/mis