Zu konkreten Verbindungen äusserte sich die Bahn nicht. Laut «Spiegel» sind besonders Orte in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern betroffen. Dabei handelt es sich unter anderem um IC-Verbindungen zwischen Gera und Köln und zwischen Norddeich Mole und Leipzig. Wie das Magazin weiter berichtete, muss der Konzern wohl ausserdem wegen der schwachen Auslastung das ICE-Angebot nach Stralsund und an die Ostsee in der Nebensaison stark reduzieren.