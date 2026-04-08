Im Nahverkehr lag die Pünktlichkeitsquote im März bei 88,8 Prozent - im Vergleich zum Februar blieb die Zahl beinahe unverändert (88,7). Im Nahverkehr sind die Quoten stets deutlich höher als im Fernverkehr, unter anderem weil hier verspätete Züge aufgrund der Vielzahl an Verbindungen nicht so stark ins Gewicht fallen. Zudem sind die zurückgelegten Wege deutlich kürzer.