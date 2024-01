Der neuerliche Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn wird dem Konzern zufolge erneut zu erheblichen Beeinträchtigungen im gesamten deutschen Bahnbetrieb führen. «Die DB wird wie beim letzten Streik für den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der DB einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten anbieten», teilte die Bahn am Montag mit. Wie schon zuvor sollen längere Züge mit mehr Sitzplätzen eingesetzt werden, «um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können», hiess es.

22.01.2024 10:26