Im festgefahrenen Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn hat der bundeseigene Konzern der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) eine Schlichtung vorgeschlagen. "Damit soll der Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit beigelegt werden", teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. "Eine Lösung am Tisch ist im Sinne der Mitarbeitenden und der Fahrgäste."

28.06.2023 14:34