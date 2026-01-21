Von aussen kaum Veränderungen - vorerst

Für Fahrgäste ändere sich zunächst nichts: «Züge fahren weiter, Leistungen bleiben bestehen, erfahrene Mitarbeitende sind weiterhin im Einsatz», so der Sprecher. Gleichzeitig nutze man die Integration, «um den Betrieb weiter zu stabilisieren». Nach und nach könnten Fahrgäste auch «Mitarbeitende in DB-Unternehmensbekleidung in den start-Zügen sehen». Ab August 2026 liefen die Verkehre dann einheitlich unter dem Namen von DB Regio.