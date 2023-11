Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn haben am Freitag ihre Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag fortgesetzt. Mit dabei war dieses Mal auch wieder GDL-Chef Claus Weselsky, der bei den Gesprächen am Donnerstag die meiste Zeit gefehlt hatte. Er verzichtete bei seinem Eintreffen am Verhandlungsort in Berlin am Freitag auf eine Einschätzung der aktuellen Verhandlungssituation. Auch DB-Personalvorstand Martin Seiler äusserte sich nicht.

24.11.2023 10:34