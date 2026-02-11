Ein wichtiges Thema bei den Verhandlungen mit der GDL ist auch das Tarifeinheitsgesetz. Dieses sieht im Kern vor, dass in einem Betrieb nur die Tarifverträge derjenigen Arbeitgebervertretung angewendet wird, die dort die Mehrheit der Mitglieder hat. Arbeitgeber und Gewerkschaften können aber auch Ausnahmen davon vereinbaren - das hat die Bahn der GDL nun vorgeschlagen, um einen jahrelangen Konflikt bei dem Thema zu beenden.