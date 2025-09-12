Ein sehr deutliches Plus verzeichnete die Bahn im August bei der sogenannten Reisendenpünktlichkeit. Sie beschreibt, wie gross der Anteil der Fahrgäste war, die mit einer maximalen Verzögerung von 14 Minuten und 59 Sekunden an ihrem Fernverkehrsziel ankamen. Im August waren das 66,7 Prozent - ein Plus von 7,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat und von 2,7 Prozentpunkten im Vergleich zu August 2024. Bei der Reisendenpünktlichkeit werden auch Zugausfälle berücksichtigt./nif/DP/mis