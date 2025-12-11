Im kommenden Jahr wird sich bei der Deutschen Bahn vieles verändern - voraussichtlich bleibt es aber noch bei sehr vielen Verspätungen im Fernverkehr. Konzernchefin Evelyn Palla stellt für 2026 in Aussicht, dass mindestens 60 Prozent der Fernzüge ohne grössere Verspätungen ankommen werden. Das ist zwar etwas besser als in den vergangenen Monaten, als nahezu jeder zweite ICE und IC verspätet unterwegs war.