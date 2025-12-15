Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer müssen sich noch einige Monate gedulden, bis klar ist, wann das Bahnprojekt Stuttgart 21 in Betrieb gehen wird. Man werde bis spätestens Mitte 2026 ein neues Inbetriebnahmekonzept erarbeiten, sagte Deutsche-Bahn-Chefin Evelyn Palla nach einem Treffen mit Projektpartnern in Stuttgart. Es sei wichtig, keine Schnellschüsse zu machen. Deswegen werde man das Projekt in den kommenden Wochen umfassend überprüfen.