Auch für MAN ist es der grösste Busauftrag der Unternehmensgeschichte. «Der neue Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn ist ein historischer Beschaffungsauftrag», sagt MAN-Chef Alexander Vlaskamp. «Dass ein erheblicher Anteil der Fahrzeuge vollelektrisch sein wird, unterstreicht eindrucksvoll, welchen Beitrag die Deutsche Bahn und MAN zur nachhaltigen Transformation des öffentlichen Verkehrs leisten.» Das Paket enthält aber auch Verbrenner und Hybridmodelle.