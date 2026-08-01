Nur 58,7 Prozent der Fernzeuge der Deutschen Bahn waren im ersten Halbjahr pünktlich unterwegs. «Das ist kein guter Wert. Da müssen wir auch nichts beschönigen», sagte Bahnchefin Evelyn Palla der «Welt am Sonntag». Allerdings hätten in drei Viertel der Fälle die Verspätungen unter 15 Minuten gelegen. «Auch wenn wir insgesamt noch nicht zufrieden sind, dürfen wir die Deutsche Bahn nicht immer schlechter reden, als sie ist», betonte Palla.