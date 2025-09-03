«Was uns fehlt, ist nicht das Können - sondern Mut und das klare Bekenntnis zur Veränderung», betonte Sewing. Die Bundesregierung müsse schnell weitere strukturelle Reformen auf den Weg bringen: Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungen, niedrigere Energiepreise, eine Reform der Sozialsysteme und mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. «Deshalb brauchen wir dringend den angekündigten Herbst der Reformen - und zwar so, dass er diesen Namen auch wirklich verdient», sagte Sewing.