Die Erträge in diesem Bereich dürften die Konsensschätzungen übertreffen, sagte von Moltke am Donnerstag in Frankfurt. Er dämpfte aber die Erwartungen für das Privatkundengeschäft ein wenig. Zu den Konzernzielen für das laufende Jahr erklärte der Finanzchef: «Wir sind gut auf dem Weg, diese Ziele zu erreichen.» Kapitalquoten und Liquidität seien stark und die Dinge entwickelten sich in die richtige Richtung. «Wir sind daher sehr zuversichtlich, was das betrifft.»